Шкаф кровать трансформер в Минске

Преимущества шкаф кровать

возможность экономить пространство и время;

отсутствие необходимости глобальной уборки;

является полноценным элементом интерьера комнаты.

Компания «Мастера Мебели» предлагает встроенные шкафы-кровати собственного производства. Такая мебель открывает широкие возможности для нестандартного использования помещений. Особенно актуальна она для однокомнатных и малогабаритных квартир, когда гостиная является одновременно и спальной. С помощью шкафа-кровати можно быстро освободить пространство, по-новому расставить мебель в комнате. Предлагаем встроенные модели горизонтального и вертикального типа. В своем производстве мы используем только качественные материалы для конструкций и надежные подъемные механизмы. Размер и конструкция подбираются индивидуально.Мы можем изготовить шкаф кровать по индивидуальным размерам. Сроки изготовления до 10 дней. Гарантия до 3 лет. Выезд дизайнера. Доставка по Минску и Минскому району бесплатно.Для владельцев небольших квартир всегда остро стоит вопрос с высвобождением пространства. Мы предлагаем различные варианты обустройства комнат с помощью шкафов-кроватей. Вы можете оценить те преимущества мебели трансформер:Использование откидной кровати дает возможность быстро убрать ваше спальное место, не прибегая к традиционному методу: застилать постель. При откидывании кровати, единственное, что требуется – это перетянуть специальными ремнями матрас и подушки. Вечером перед сном – достаточно откинуть кровать и отстегнуть ремешки.Чтобы сократить время уборки своей комнаты, мы предлагаем вам заказать шкаф кровать трансформер. Благодаря такой покупке вы сэкономите не только средства, но и силы, избавившись от бесконечного удаления пыли из-под кровати.С помощью такой трансформации вы сможете органично использовать ее в небольшом спальном уголке, где расположено минимальное количество полок. К тому же такой вариант мебели может стать основой для разработки интересного домашнего интерьера.