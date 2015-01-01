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кровать трансформер двуспальная
Шкаф-кровать встроенная в шкаф
0%
Шкаф-кровать встроенная в шкаф
от 1 780 руб /шт
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Шкаф-кровать подъемная
0%
Шкаф-кровать подъемная
от 1 780 руб /шт
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Шкаф-кровать трансформер для двоих
0%
Шкаф-кровать трансформер для двоих
от 1 780 руб /шт
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Шкаф-кровать двуспальная 37
0% Рассрочка
Шкаф-кровать двуспальная 37
от 1 780 руб /шт
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Шкаф-кровать 36
0% Рассрочка
Шкаф-кровать 36
от 1 780 руб /шт
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Шкаф-кровать двуспальная с диваном 36
0% Рассрочка
Шкаф-кровать двуспальная с диваном 36
от 1 780 руб /шт
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Шкаф-кровать с диваном встроена в стену 35
0% Рассрочка
Шкаф-кровать с диваном встроена в стену 35
от 1 780 руб /шт
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Шкаф-кровать для двоих 35
0% Рассрочка
Шкаф-кровать для двоих 35
от 1 780 руб /шт
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Шкаф-кровать с диваном 34
0% Рассрочка
Шкаф-кровать с диваном 34
от 1 780 руб /шт
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Шкаф-кровать двуспальная 34
0% Рассрочка
Шкаф-кровать двуспальная 34
от 1 780 руб /шт
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Шкаф-кровать с диваном 32
0% Рассрочка
Шкаф-кровать с диваном 32
от 1 780 руб /шт
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Шкаф-кровать с диваном 31
0% Рассрочка
Шкаф-кровать с диваном 31
от 1 780 руб /шт
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Шкаф-кровать 30
0% Рассрочка
Шкаф-кровать 30
от 1 780 руб /шт
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Шкаф-кровать 28
0% Доставка бесплатно Рассрочка
Шкаф-кровать 28
от 1 780 руб /шт
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Шкаф-кровать двуспальная 27
0% Рассрочка
Шкаф-кровать двуспальная 27
от 1 780 руб /шт
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Шкаф-кровать с откидным механизмом 26
0% Рассрочка
Шкаф-кровать с откидным механизмом 26
от 1 780 руб /шт
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Шкаф-кровать с откидным механизмом 25
0% Рассрочка
Шкаф-кровать с откидным механизмом 25
от 1 780 руб /шт
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Подъемная кровать 24
0% Рассрочка
Подъемная кровать 24
от 1 780 руб /шт
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Шкаф-кровать с откидным механизмом 23
0% Рассрочка
Шкаф-кровать с откидным механизмом 23
от 1 780 руб /шт
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Шкаф-кровать 21
0% Рассрочка
Шкаф-кровать 21
от 1 780 руб /шт
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Шкаф-кровать двуспальная 20
0% Рассрочка
Шкаф-кровать двуспальная 20
от 1 780 руб /шт
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Шкаф-кровать с откидным механизмом 19
0%
Шкаф-кровать с откидным механизмом 19
от 1 780 руб /шт
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Шкаф-кровать подростковая 18
0%
Шкаф-кровать подростковая 18
от 1 780 руб /шт
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Кровать-трансформер 17
0%
Кровать-трансформер 17
от 1 780 руб /шт
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Кровать-трансформер с откидным механизмом 16
0%
Кровать-трансформер с откидным механизмом 16
от 1 780 руб /шт
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Кровать-трансформер 15
0%
Кровать-трансформер 15
от 1 780 руб /шт
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Кровать-трансформер глянцевый фасад 14
0%
Кровать-трансформер глянцевый фасад 14
от 1 780 руб /шт
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Кровать-трансформер шкаф-купе13
0%
Кровать-трансформер шкаф-купе13
от 1 780 руб /шт
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Кровать-трансформер подростковая 12
0%
Кровать-трансформер подростковая 12
от 1 780 руб /шт
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Детская кровать-трансформер 11
0%
Детская кровать-трансформер 11
от 1 780 руб /шт
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Кровать трансформер для малогабаритной квартиры 10
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Кровать трансформер для малогабаритной квартиры 10
от 1 780 руб /шт
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Кровать трансформер двухспальная 9
0% Заказать Хит
Кровать трансформер двухспальная 9
от 1 780 руб /шт
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Кровать трансформер с диваном 8
0% Заказать Хит
Кровать трансформер с диваном 8
от 1 780 руб /шт
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Кровать трансформер вертикальная 7
0% Заказать Хит
Кровать трансформер вертикальная 7
от 1 780 руб /шт
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Кровать трансформер односпальная 6
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Кровать трансформер односпальная 6
от 1 780 руб /шт
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Кровать трансформер односпальная 5
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Кровать трансформер односпальная 5
от 1 780 руб /шт
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Шкаф-кровать трансформер детская 4
0% Заказать Хит
Шкаф-кровать трансформер детская 4
от 1 780 руб /шт
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Шкаф-кровать трансформер горизонтальная 3
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Шкаф-кровать трансформер горизонтальная 3
от 1 780 руб /шт
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Шкаф-кровать трансформер вертикальная 1
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Шкаф-кровать трансформер вертикальная 1
от 1 780 руб /шт
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Кровать-трансформер 33
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Кровать-трансформер 33
от 1 780 руб /шт
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Шкаф кровать трансформер в Минске

Компания «Мастера Мебели» предлагает встроенные шкафы-кровати собственного производства. Такая мебель открывает широкие возможности для нестандартного использования помещений. Особенно актуальна она для однокомнатных и малогабаритных квартир, когда гостиная является одновременно и спальной. С помощью шкафа-кровати можно быстро освободить пространство, по-новому расставить мебель в комнате. Предлагаем встроенные модели горизонтального и вертикального типа. В своем производстве мы используем только качественные материалы для конструкций и надежные подъемные механизмы. Размер и конструкция подбираются индивидуально.Мы можем изготовить шкаф кровать по индивидуальным размерам. Сроки изготовления до 10 дней. Гарантия до 3 лет. Выезд дизайнера. Доставка по Минску и Минскому району бесплатно.

Преимущества шкаф кровать 

Для владельцев небольших квартир всегда остро стоит вопрос с высвобождением пространства. Мы предлагаем различные варианты обустройства комнат с помощью шкафов-кроватей. Вы можете оценить те преимущества мебели трансформер:

  • возможность экономить пространство и время;
  • отсутствие необходимости глобальной уборки;
  • является полноценным элементом интерьера комнаты.

Использование откидной кровати дает возможность быстро убрать ваше спальное место, не прибегая к традиционному методу: застилать постель. При откидывании кровати, единственное, что требуется – это перетянуть специальными ремнями матрас и подушки. Вечером перед сном – достаточно откинуть кровать и отстегнуть ремешки.

Чтобы сократить время уборки своей комнаты, мы предлагаем вам заказать шкаф кровать трансформер. Благодаря такой покупке вы сэкономите не только средства, но и силы, избавившись от бесконечного удаления пыли из-под кровати.

С помощью такой трансформации вы сможете органично использовать ее в небольшом спальном уголке, где расположено минимальное количество полок. К тому же такой вариант мебели может стать основой для разработки интересного домашнего интерьера.
МАСТЕРА МЕБЕЛИ в Минске
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